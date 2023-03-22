В Волгоградской области бык насмерть затоптал мужчину

Бык затоптал мужчину на заднем дворе Фото: Мария АНАНОВА

Вечером 21 марта в Волгоградской области 66-летний мужчина погиб после нападения разъяренного быка. Трагедия произошла в селе Мокрая Ольховка в Котовском районе.

Как рассказала сайту volgograd.kp.ru старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Волгоградской области (по взаимодействию по СМИ) Дарья Буянова, мужчину нашли на заднем дворе его дома на улице Новой проходившие мимо местные жители. У погибшего были множество ссадин, кровоподтеков и переломов.

Известно, вечером 21 марта мужчина зашел на задний двор, где были его корова и соседский бык. В какой-то момент бык стал брыкаться и затоптал человека. Следственный комитет организовал проверку.