В Волгоградской области остановили внедорожник с огромной партией паленого спирта

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

На трассе в Волгоградской области экипаж ДПС остановил автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, которым управлял 52-летний житель Новониколаевского. Во время досмотра внедорожника полицейские в нем нашли огромную партию паленого алкоголя. В салоне и багажнике было 50 5-литровых емкостей и 300 поллитровых бутылок с прозрачной жидкости с характерным запахом спирта, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Водитель не смог предоставить документы, которые бы подтвердили легальность покупки и перевозки спирта. Продукция была направлена на экспертизу, по итогам которой будет принято процессуальное решение.