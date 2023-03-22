Запах гари в Волгограде 21 марта объяснили неблагоприятной погодой

Волгоград затянут серой пеленой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На запах гари, зловонный смог, от которого тяжело дышать, и першение в горле с вечера 21 марта 2023 жаловались жители Краснооктябрьского, Центрального, Ворошиловского, Дзержинского и других районов Волгограда. Причина столь ощутимых неудобств – неблагоприятные погодные явления, сообщили volgograd.kp.ru в облкомприроды.

- 21 марта на территории областного цента отмечались неблагоприятные метеорологические условия, при которых возможно накопления в нижних слоях атмосферы загрязняющих веществ, - пояснили в профильном комитете.

Что касается гари, то многие волгоградцы предположили, что причиной могут быть костры, которые жгут в частных домовладениях. Специалисты облкомприроды также согласны, что запах может быть вызван сжиганием мусора и листвы.

- Жалоб от жителей в комитет не поступало, - прокомментировали в ведомстве.

С утра 22 марта Волгоград также затянут серой пеленой.