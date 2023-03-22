«Ситиматик-Волгоград» систематически выявляет предпринимателей без договоров на вывоз ТКО

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

За январь и февраль 2023 г. региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) было обследовано 2500 объектов недвижимости на территории г. Волгограда и г. Волжский, в которых осуществляется хозяйственная деятельность.

Проводимые проверки были направлены на выявление недобросовестных представителей бизнеса, ведущих деятельность без заключения договора с региональным оператором на услугу по обращению с ТКО, наличия собственной контейнерной площадки и соответствия фактического объема образованного ТКО заявленному в договоре.

Специалистами «Ситиматик-Волгоград» было выявлено более 150 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, у которых отсутствует договор с региональным оператором по обращению с ТКО. За 2 месяца было обнаружено более 300 объектов, по которым в договорах указана некорректная информация (заниженное количество расчетных единиц, неверная категория объекта, объект отсутствует в договоре).

Лица продолжающие уклоняться от заключения договора или, получившие договор и разъяснения по нему, но игнорирующие оплату фактически уже предоставленной услуги, вывозят свой мусор в неизвестном направлении или на ближайшую контейнерную площадку для населения. Эти предприниматели сознательно продолжают нарушать законодательство, то есть избавляются от своих отходов нелегально. Это негативно отражается на санитарном и экологическом благополучии территорий. За уклонение от заключения договора предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа.

Мнение, что отсутствие подписанного договора освобождает их от оплаты и соответственно, взыскания задолженности, ошибочно. Фактически, услуга региональным оператором оказывается по умолчанию - «Ситиматик-Волгоград» вывозит весь мусор, включая сокрытый недобросовестными юрлицами, себе в убыток. Многие из таких юридических лиц просто не осознают серьезности вопроса и дальнейших последствий. В итоге им придется оформить договор с региональным оператором и еще заплатить неустойку за предыдущие периоды оказания услуги.

Напоминаем, что с 1 января 2019 года только компания «Ситиматик-Волгоград» имеет право вывозить ТКО на законных основаниях. Привлечение иных компаний-перевозчиков – прямое нарушение федерального природоохранного законодательства, которое может повлечь судебные разбирательства, административные штрафы до 250 тыс. рублей и приостановку деятельности предприятия.

Для юридических лиц созданы максимально удобные условия для заключения договора на услугу по обращению с ТКО. На официальном сайте регионального оператора «Ситиматик-Волгоград» во вкладке «Для юридических лиц» размещен весь перечень необходимых для этого документов и обеспечена возможность их направления в дистанционном формате.

По всем возникающим вопросам можно обратиться к специалистам регионального оператора по телефонам контакт-центра: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36, ежедневно с 08:00 до 20:00.

Обратиться лично можно по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.40 (3 этаж, здание отделения дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», вход с противоположной стороны).

Необходимые документы и информация для юридических лиц доступны на официальном сайте ОООО «Ситиматик-Волгоград».

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