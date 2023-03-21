Волгоградцы задыхаются от зловонного смога

Сначала город накрыла пылевая буря, теперь смог. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вечером 21 марта тысячи волгоградцев в разных районах города жалуются, что город заволокло зловонным смогом, на улице трудно дышать. Жалобы на вонь и тяжелый воздух поступают от жителей Центрального, Краснооктябрьского, Дзержинского, Ворошиловского и других районов.

«Пыльно и все словно в дыму. Тяжко дышать. На улице находиться невозможно», - жалуются жители Краснооктябрьского района Волгограда.

«А что и где жгут? С Землячки по Хорошева все в дыму», - задаются вопросом обитатели Дзержинского.

«В центре вонь», «ТРЗ вонь невыносимая», «В горле першит, дышать нечем - Череповецкая», - продолжают перекличку обитатели других районов.

Кто-то находит объяснение в том, что в частном секторе по всему Волгограду снова жгут осеннюю листву, а из-за отсутствия ветра все выбросы прибивает в земле. Кто-то списывает вонь на тлеющие свалки. Официальных комментариев по этому поводу пока нет. Информация уточняется.