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НовостиПроисшествия21 марта 2023 15:35

В Волгоградской области экстренно эвакуировали студентов и преподавателей института

К счастью, сообщение об опасности оказалось ложным
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
В этот день студенты уже не вернулись к занятиям

В этот день студенты уже не вернулись к занятиям

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 21 марта, в технологическом институте Камышина в Волгоградской области была объявлена экстренная эвакуация. В самом начале учебного дня занятия прервали и студентов с преподавателями срочно вывели на улицу. Этот факт volgograd.kp.ru подтвердили и в самом вузе.

– Приехала скорая, пожарные, полиция. Посмотрели все, обследовали и спустя несколько часов уехали, рабочий процесс возобновился, - заверили на вахте технологического института.

После произошедшего студентов отпустили по домам, а вот педагогический состав все же приступил к работе. Кто предупредил об опасности в учебном заведении – пока неизвестно.