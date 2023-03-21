Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы привезут в Волгоград с 25 по 30 марта

Приложиться к святыне все желающие смогут ежедневно с 7.00 до 19.00. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С 26 по 30 марта 2023 года жители Волгограда и области смогут поклониться одной из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. По благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора в кафедральный собор Александра Невского привезут ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской епархии.

- Ежедневно с 27 по 30 марта в 11.00, 13.00 и 15.00 возле ковчега будут служиться молебны Пресвятой Богородице. Приложиться к святыне все желающие смогут ежедневно с 7.00 до 19.00, - рассказали в епархии.

По преданию, пояс Пресвятой Богородицы сплела она сама и носила вплоть до своего Успения. С IV века святыню хранили в золотом ковчеге во Влахернском храме Константинополя, а в X веке разделили на части. Женщины молятся перед ней о счастье материнства.

Сначала святыню встретят в Волгоградском Свято-Духовском мужском монастыре, куда она прибудет 25 марта в 20.00. С 16 часов 26 марта ковчег будет находиться в кафедральном соборе.