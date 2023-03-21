Волго-Ахтубинскую пойму дополнительно обводнят с помощью Росводресурсов

Пока уровень воды не превышает норму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Росводресурсов обсудили режим работы гидроузлов в Волгоградской области и других регионах европейской части Росcии. Об этом сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе Русгидро.

Ранняя весна, повлекшая собой не менее ранее половодье, сказалась также на объемах притока воды в воохранилища Волжско-Камского каскада. По прогнозам Росгидрометеоцентра в каскад может поступить меньший объем воды, чем в среднем для этого периода – от 133 до 167 кубометров воды при норме 159.

Вода, поступившая в с апреля по июнь, позволит дополнительно обводнить территорию Волго-Ахтубинской поймы. Однако, метеорологи прогнозируют, что приток не будет превышать привычный уровень воды.

Обновленные режимы будут действовать до 10 апреля. А пока в нижней части Волги свободные емкости наполняются водой.