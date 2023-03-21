Отключат электричество 22 марта в трех районах Волгограда

Электричества не будет от трех до восьми часов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде в среду, 22 марта 2023 года, без света из-за плановых работ на электросетях останутся тысячи жителей трех районов. Временно отключат электричество в домах Ворошиловского, Кировского и Тракторозаводского районов областной столицы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг».

В Ворошиловском районе Волгограда 22 марта 2023 света не будет с 9.00 до 17.00 в двух СНТ - Спартак и Прогресс. В Тракторозаводском районе обесточат несколько домов на Спартановке. Сидеть без электроэнергии придется три часа жителям домов по адресам: улица Н. Отрады, 10, 10а, 14 и 16.

Самые масштабные отключения света в эту среду грядут в частном секторе Кировского района. Там весь день – с 9.00 до 17.00 – локальный блэкаут объявили на улицах: Еловая, №32-36/2, 38-44, Кленовая, №31-39, 30-30а, 32-40, Красных Партизан, №27а-49, 51-63 и 30-64, Кизиловая, №35-71а, Североморская, №1а-19, 2-12, 3а, 5а, 10, Тростниковая, №34-70а, 72, а также в переулках Железный, №1а-5, 6-14а и Псковский, №13-19, 6-14, 2.