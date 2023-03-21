Под Волгоградом вступил в силу приговор в отношении мачехи-садистки Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 марта вступил в силу приговор в отношении Гульнары Низамовой из Волгоградской области, виновной в истязании 8-летней падчерицы. Облсуд проверил законность вынесенного вердикта. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, женщине дали 4 года колонии общего режима.

- Низамова истязала 8-летнюю дочь сожителя. В то время как отец девочки находился на заработках, мачеха била девочку, обливала ее холодной водой, прижигала утюгом, окунала головой в унитаз. Не выдержав издевательств, - рассказали в ведомстве.

Девочке удалось вырваться, она рассказала обо всех ужасах бабушке. Следователи собрали достаточно доказательств вины Низамовой, хотя та до последнего отрицала свою вину. Женщина уже отбывает срок в тюрьме.