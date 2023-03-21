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НовостиПроисшествия21 марта 2023 13:42

В Волгограде ТСЖ похитило 100 тысяч бюджетных средств

На основании прокурорской проверки возбуждено уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На основании прокурорской проверки возбуждено уголовное дело

На основании прокурорской проверки возбуждено уголовное дело

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгограде в отношении ТСЖ возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» на основании материалов прокурорской проверки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в августе 2020 года товариществу из центра занятости были направлены субсидии в размере 100 тысяч рублей для оплаты труда сотрудников. Выяснилось, что по факту данные люди в ТСЖ не работали, при этом были трудоустроены в других местах.

- Всего на основании материалов проверок прокуратуры Центрального района Волгограда в период 2022-2023 года возбуждено 5 уголовных дел по фактам хищения бюджетных средств при реализации национального проекта «Демография» на сумму более 1 млн рублей, -уточнили в прокуратуре.

Надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела в отношении ТСЖ.