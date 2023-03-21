В Волгограде ТСЖ похитило 100 тысяч бюджетных средств

На основании прокурорской проверки возбуждено уголовное дело Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгограде в отношении ТСЖ возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» на основании материалов прокурорской проверки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в августе 2020 года товариществу из центра занятости были направлены субсидии в размере 100 тысяч рублей для оплаты труда сотрудников. Выяснилось, что по факту данные люди в ТСЖ не работали, при этом были трудоустроены в других местах.

- Всего на основании материалов проверок прокуратуры Центрального района Волгограда в период 2022-2023 года возбуждено 5 уголовных дел по фактам хищения бюджетных средств при реализации национального проекта «Демография» на сумму более 1 млн рублей, -уточнили в прокуратуре.

Надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела в отношении ТСЖ.