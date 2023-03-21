В Волгограде скончался водитель, протаранивший опору ЛЭП

Точные причины аварии и потери управления пока неизвестны Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Ужасающая авария произошла накануне, 20 марта, в Красноармейском районе Волгограда. Ранним утром, около 05.10, 61-летний водитель, управляющий автомобилем «LADA Priora», двигался со стороны поселка Светлый Яр в Волгоград и не справился с управлением. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

- Напротив линии электропередач 164.12 водитель не справился с управлением и, выехав с проезжей части, протаранил металлическую опору, - пояснили в главке.

Машину после удара подкинула в воздух и автомобиль перевернулся. На место происшествия незамедлительно прибыла машина скорой помощи.

По информации облздрава, мужчина был госпитализирован в больницу №15, но, не смотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Он скончался в медицинском учреждении.