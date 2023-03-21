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НовостиОбщество21 марта 2023 12:43

Под Волгоградом главу села оштрафовали за волокиту с жалобами на бездомных собак

Глава заплатит 5 тысяч рублей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Права жителей отстояла прокуратура.

Права жителей отстояла прокуратура.

Фото: Александр Жданов

В Городищенском районе после вмешательства прокуратуры Волгоградской области за волокиту с обращениями жителей на ситуацию с бездомными собаками оштрафовали главу Новожизненского сельского поселения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, еще в 2022 году местные жители пожаловались главе на безнадзорных животных. Ответ должен был поступить в течение 30 дней, однако этого не произошло.

- В этой связи прокуратурой Городищенского района инициировано привлечение главы к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), - уточнили в прокуратуре.

Штраф уже назначен, ответ на обращение граждан был дан в установленном порядке.