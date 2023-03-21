В Волгограде началось обновление лестниц на Центральной набережной

Фото: пресс-служба администрации Волгограда

В Центральном районе Волгограда началась реконструкция территории набережной на участке между поймой реки Царицы и пешеходным мостом, ведущим к Речному порту. Подрядчику предстоит отремонтировать около 2 тысяч квадратных метров. Первым делом рабочие приступили к ремонту лестниц, об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии города-героя.

- Исполнитель приступил к разбору полуразрушенных лестниц, которые ведут от улицы Краснознаменской к Нулевой продольной и парку «Царицынский», - уточнили в администрации Волгограда.

Подрядной организации предстоит обновить обветшалые за десятилетия лестничные пролеты и практически полностью переоборудовать спуски. Сейчас рабочие демонтируют старые ступени.

Также в рамках обновления Центральной набережной заменят асфальт на площади свыше 700 квадратных метров, смонтируют новое освещение и высадят 300 саженцев ели, сирени, черемухи, спиреи и бирючины. Для ухода за существующими и новыми растениями сделают поливочный водопровод. Завершит картину новая парковая мебель.