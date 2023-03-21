В Волгоградской области ожидаются дожди и потепление до +20

В регионе возможны небольшие дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области в середине рабочей недели ожидается потепление. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Гидрометцентра, 22 марта будет до +20 градусов.

По прогнозам синоптиков, ночью в северной части области ожидается -1...+3, в южной температура поднимется до +3...+8. На большей части области днем специалисты прогнозируют +10...+15, местами +20. В Волгограде в среду температура воздуха прогреется максимум до +16. Ночью обещают +4...+6.

Гидрометцентр обещает осадки. Ночью в западной части вероятны дожди, а также в отдельных районах с утра будут туманы. Ветер юго-западный и не очень сильный, порывы достигнут максимум 8 метров с секунду.