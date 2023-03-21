В Волгоградской области 22-летняя сирота через суд добилась квартиры

Получения квартиры сирота добивалась несколько лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Чернышковском районе Волгоградской области девушка-сирота получит бесплатное жилье, которое причитается ей по закону. Правда, добиваться квартиры ей пришлось через суд, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Девушка еще в детстве осталась без попечительства родителей и по достижению совершеннолетия, сироту должны были обеспечить бесплатным жильем. Однако, после 18-летия волгоградка не дождалась собственной квартиры и обратилась в районную прокуратуру.

Прокуратура подала в суд иск и возложила ответственность на региональный комитет строительства предоставить сироте жилплощадь. Девушке квартиру должны дать по договору социального найма.

В итоге решением Центрального районного суда Волгограда иск прокурора был удовлетворен в полном объеме. Девушка получит свое жилье в ближайшее время.