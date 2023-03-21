В Волгоградской области губернатор наградил 12 деятелей культуры

Торжественная церемония прошла 21 марта. Фото: АВО

В канун Дня работника культуры РФ губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров наградил 12 деятелей сферы разных направлений. Почетные грамоты от главы региона получили актеры, писатель, балетмейстер, менеджеры, музыканты. Торжественная церемония прошла 21 марта в выставочном зале музея Машкова, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

«Вы представляете большой, почти 6-тысячный коллектив», - отметил Андрей Бочаров, вручая награды 12 отличившимся, и поздравил всех работников культуры с профессиональным праздником.

В этом году почетные грамоты губернатора Волгоградской области получили:

- директор ДШИ «Воскресение» Волгограда Елена Антонова,

- мастер сцены волгоградского ТЮЗа Елена Бабкина,

- директор ДК «Текстильщик» Камышина Вячеслав Банков,

- заместитель директора Агентства культурно-массовых мероприятий Максим Богданенко,

- балетмейстер областной детской филармонии Алексей Боголюбов,

- директор Волгоградского планетария Олег Виноградов,

- педагог ДШИ «Этос» города Волжского Наталья Глазова,

- писатель Евгений Лукин,

- заведующий Кочетковского ДК Среднеахтубинского района Вера Мороз,

- артист казачьего театра Юрий Морозов,

- солистка музыкального театра Лада Семенова,

- заведующий отделом спецпроектов музея-панорамы «Сталинградская битва» Алена Уткина.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1701 учреждение культуры работает в Волгоградской области, в их числе: 813 культурно-досуговых центров, 718 библиотек, 67 школ, 42 музея, 11 театров, 7 концертных организаций.