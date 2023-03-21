Под Волгоградом простились с погибшим в СВО Александром Левшиным

Погибшего похоронили с воинскими почестями Фото: Александр ГЛУЗ

В Светлоярском районе Волгоградской области проводили в последний путь 44-летнего снайпера Александра Левшина. Мужчина погиб, защищая Родину, на территории проведения специальной военной операции. Эту информацию volgograd.kp.ru подтвердили в военкомате Светлоярского района.

Александр погиб в ходе выполнения боевой задачи. Похоронили его со всеми воинскими почестями. У мужчины остались супруга и трое детей.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Левшина и всех погибших в ходе спецоперации на Донбассе.