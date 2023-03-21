Мэр Волжского Игорь Воронин 24 марта отчитается перед горожанами

Мэр отчитается перед горожанами. Фото: администрация Волжского

На этой неделе глава города Волжского Волгоградской области отчитается о проделанной за 2022 год работе перед жителями. Отчет мэра Игоря Воронина послушать можно будет в пятницу вечером, 24 марта 2023 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волжского.

- Отчет пройдет во дворце молодежи «Юность» в 18.00, - рассказали в администрации города.

Игорь Воронин расскажет жителям о проделанной муниципалитетом работе в 2022 году и поделится планами на будущее. Главными темами по традиции станут ЖКХ, благоустройство, дороги, реализация нацпроектов и многое другое.