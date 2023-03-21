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НовостиОбщество21 марта 2023 10:37

Мэр Волжского Игорь Воронин 24 марта отчитается перед горожанами

Отчет главы второго по величине города Волгоградской области пройдет во дворце молодежи «Юность»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мэр отчитается перед горожанами. Фото: администрация Волжского

Мэр отчитается перед горожанами. Фото: администрация Волжского

На этой неделе глава города Волжского Волгоградской области отчитается о проделанной за 2022 год работе перед жителями. Отчет мэра Игоря Воронина послушать можно будет в пятницу вечером, 24 марта 2023 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волжского.

- Отчет пройдет во дворце молодежи «Юность» в 18.00, - рассказали в администрации города.

Игорь Воронин расскажет жителям о проделанной муниципалитетом работе в 2022 году и поделится планами на будущее. Главными темами по традиции станут ЖКХ, благоустройство, дороги, реализация нацпроектов и многое другое.