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НовостиОбщество21 марта 2023 10:26

В Волгограде в магазинах нашли 180 кило пломбира неизвестного происхождения

Россельхознадзор выдал производителю предостережение
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде в магазинах нашли 180 кило пломбира неизвестного происхождения

В Волгограде в магазинах нашли 180 кило пломбира неизвестного происхождения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

АО «Волгомясомолторг» поставил в магазины Волгограда 180 килограмм пломбира неизвестного происхождения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Россельхознадзора, установить факт нарушения удалось благодаря системе «Меркурий».

- Уполномоченными лицами предприятия через «инвентаризацию» путем составления акта несоответствия введено в оборот и направлено на реализацию мороженое неизвестного происхождения, - прокомментировали в ведомстве.

В результате этого предприятие нарушило ряд законов и технический регламент о безопасности продукции. Россельхознадзор выдал АО предостережение. Деятельность организации приостановили.