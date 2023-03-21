В Волгограде в магазинах нашли 180 кило пломбира неизвестного происхождения Фото: Алексей БУЛАТОВ

АО «Волгомясомолторг» поставил в магазины Волгограда 180 килограмм пломбира неизвестного происхождения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Россельхознадзора, установить факт нарушения удалось благодаря системе «Меркурий».

- Уполномоченными лицами предприятия через «инвентаризацию» путем составления акта несоответствия введено в оборот и направлено на реализацию мороженое неизвестного происхождения, - прокомментировали в ведомстве.

В результате этого предприятие нарушило ряд законов и технический регламент о безопасности продукции. Россельхознадзор выдал АО предостережение. Деятельность организации приостановили.