Под Волгоградом судят мужчину за смерть жены и дочери из-за хлопка газа Фото: Игорь БУЛАТОВ

Волгоградский СК завершил расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Иловли, обвиняемого в смерти 52-летней супруги и 15-летней дочери. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, трагедия произошла в декабре 2022 года. Ранее мужчина установил в свой автомобиль баллон.

- При этом, регистрационные действия, связанные с внесением изменений в конструкцию транспортного средства, фигурант не совершил, технические осмотры транспортного средства и очередные испытания баллона не проходил, - уточнили в следкоме.

24 декабря после автозаправки мужчина припарковал машину в гараже. Ночью, когда вся семья спала, случился сильный хлопок. Девочка погибла на месте, а ее мама скончалась в медучреждении.

Фигуранту грозит тюрьма. Уголовное дело направлено в прокуратуру.