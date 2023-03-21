На юге Волгограда автобус сбил 60-летнего мужчину

Водитель не заметил пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Несчастный случай произошел в Красноармейском районе Волгограда накануне, 20 марта. 47-летний водитель автобуса «ПАЗ» наехал на пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

По предварительной информации, около 20.30 водитель автобуса ехал по проспекту Куйбышевскому, как вдруг, напротив дома №41 на дороге появился 60-летний волгоградец. Мужчина шел посередине проезжей части в попутном направлении. Водитель «ПАЗа» не заметил пешехода и сбил его. В результате аварии, пострадавшего пешехода доставили в больнице. О его состоянии пока ничего неизвестно.