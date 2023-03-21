В Волгограде задержали двух астраханцев за серию краж в магазинах

Кражу мужчины осуществляли в разных районах Волгограда Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградским полицейским удалось задержать подозреваемых в ряде краж в магазинах и павильонах города. Ими оказались ранее судимые 25-летний и 20-летний жители Астраханской области. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

- С конца февраля в полицию поступали десятки заявлений предпринимателей из разных районов города о кражах из магазинов и павильонов. Способ совершения преступлений указывал на то, что во всех случаях причастны одни и те же лица, - пояснили в главке.

Полицейские обратили внимание на то, что во всех случаях преступники проникали, повреждая входные двери. В одном из мест ограбления эксперты обнаружили фрагмент резиновой перчатки, который и стал главной зацепкой в этой истории. Проведя генетическую экспертизу на основе биологического материала, сотрудники правопорядка смогли установить личность человека, который участвовал в налетах на магазины.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.