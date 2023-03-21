В Волгоградской области поредели запасы парфюма и одежды

Парфюмерии и косметики на полках стало гораздо меньше, чем в прошлом году Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгоградской области сократились запасы непродовольственных товаров. По данным на 1 февраля 2023 года, за год существенно уменьшились запасы мужской, женской и детской одежды на 67,8%, чулочно-носочной продукции стало меньше на 23,1%, косметики и парфюма на 21,4%, не считая мыла, смартфонов на 10%. Такие данные передает volgograd.kp.ru со ссылкой на Волгоградстат.

- В группе непродовольственных товаров в 1,6 раза выросли розничные продажи аудио и видеотехники, а на мебель на 31,6%. При этом строительные материалы стали покупать меньше почти на 20%, - заявили в статистическом ведомстве.

А вот запасы продовольственных товаров наоборот увеличились. Мясных продуктов продуктов в регионе стало больше в 1,6 раза, запасов дефицитного сахара и муки стало больше в 2,1 раза.

Таким образом, в январе оборот розничной торговли не упал, а наоборот увеличился на 1,6% по сравнению с прошлым годом. На период января 2023 года этот показатель составил 43,7 миллиарда рублей.