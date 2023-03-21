Волгоград и Волжский получат 3,2 млрд рублей на развитие новых микрорайонов в 2023 году

Волгоград получит новые троллейбусы и водопровод. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградская область в 2023 году получит более 3,2 миллиарда рублей из федерального бюджета на развитие пяти новых микрорайонов. Средства поступят в регион за счет льготных инфраструктурных бюджетных кредитов и пойдут на создание коммунальной инфраструктуры, строительство детсада и модернизацию городского транспорта в Волгограде и Волжском, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете финансов.

- Первый в этом году транш в размере 662,2 миллиона рублей уже поступил. Всего по правительственной программе в регион в период с 2022 по 2025 год на развитие инфраструктуры направят 7,2 миллиарда рублей, - рассказали в комитете.

В 2022-м Волгоград уже получил более 2 миллиардов рублей по этой программе. На эти деньги купили 56 троллейбусов-гибридов, которые уже перевозят пассажиров. В этом году областной центр закупает еще 60 автобусов и 54 троллейбусов с автономным ходом. Это позволит улучшить транспортное сообщение в городе-миллионнике.