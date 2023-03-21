Под Волгоградом прокуратура заставила чиновников отремонтировать убитую дорогу

Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура Волгоградской области через суд заставила чиновников отремонтировать дорогу в селе Морец Еанского района. На убитую магистраль неоднократно жаловались сами жители, но обратить внимание на проблему удалось лишь благодаря надзорному органу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры, проверка показала, что движение по дороге «Водопьяново – Морец - Хвощинка» затруднено из-за многочисленных дефектов.

- В суд предъявлено административное исковое заявление к комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, а также «Волгоградавтодор» о признании незаконным бездействия и возложении обязанности выполнить работы по ремонту и содержанию дороги, - уточнили в ведомстве.

Суд постановил в течение 12 месяцев отремонтировать магистраль.