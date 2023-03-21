В Волгограде разведчики отработали бесшумную ликвидацию противника

Южный военный округ

Бойцы разведывательных подразделений провели плановую тренировку с выполнением специальных задач на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

- Разведчики выполнили скорострельную стрельбу, экстремальное вождение автомобиля, приемы рукопашного и ножевого боя, маскировки с помощью подручных средств, а также специальной экипировки и естественных предметов, - пояснили в пресс-службе.

Помимо этого, военные отработали тактику ведения общевойскового боя, бесшумной ликвидации противника и практиковались в ориентировании на незнакомой местности. На следующих занятиях разведчикам предстоит потренироваться в применении современных комплексов автоматизации и средств связи и отработать действия в охране и патрулировании с использованием современной техники.