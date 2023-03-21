Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 марта 2023 7:14

В Волгограде разведчики отработали бесшумную ликвидацию противника

На полигоне Прудбой прошли плановые тренировки
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Южный военный округ

Южный военный округ

Бойцы разведывательных подразделений провели плановую тренировку с выполнением специальных задач на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

- Разведчики выполнили скорострельную стрельбу, экстремальное вождение автомобиля, приемы рукопашного и ножевого боя, маскировки с помощью подручных средств, а также специальной экипировки и естественных предметов, - пояснили в пресс-службе.

Помимо этого, военные отработали тактику ведения общевойскового боя, бесшумной ликвидации противника и практиковались в ориентировании на незнакомой местности. На следующих занятиях разведчикам предстоит потренироваться в применении современных комплексов автоматизации и средств связи и отработать действия в охране и патрулировании с использованием современной техники.