Регоператор напоминает какой мусор нельзя нести на контейнерную площадку

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

«Ситиматик-Волгоград» отмечает, что в некоторых региональных средствах массовой информации (СМИ) продолжают появляться публикации о жалобах жителей Волгоградского региона на захламление контейнерных площадок. При внимательном прочтении каждой такой публикации и изучении предоставленных фото- или видео-материалов оказывается, что в большинстве случаев речь идет о захламлении территории около контейнерных площадок ветками, спилами деревьев или кустарников, старыми шинами, строительным мусором. То есть в публикациях описана ситуация недобросовестного действия лиц или организаций, осуществивших сброс таких отходов на контейнерную площадку.

В связи с этим региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Ситиматик-Волгоград» считает необходимым в очередной раз напомнить: ветки, автомобильные шины, строительные отходы – не ТКО, а их вывоз и уборка контейнерных площадок и прилегающей к ним территории не входит в обязанности регионального оператора по обращению с ТКО.

В рамках своих полномочий «Ситиматик-Волгоград» обеспечивает сбор, транспортирование, обработку исключительно ТКО. То есть того мусора, который образуется в результате жизнедеятельности людей в жилых помещениях, а также товаров, утративших свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд (в соответствии с №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также согласно разъяснениям Министерства природных ресурсов и экологии РФ). Растительные отходы, которые образуются при уходе за кустарниковыми насаждениям, не учитываются при проведении замеров в целях определения нормативов накопления ТКО

Мусорные контейнеры и площадки предназначены для сбора именно ТКО - только такой мусор может быть помещен в контейнер. Оплачиваемая населением услуга «Обращение с ТКО» не распространяется на сбор и вывоз веток, обрези, спилов деревьев, строительного мусора, старых автопокрышек. Главное правило в отношении данного вида отходов – кто такой мусор образует, тот его и утилизирует, это может быть управляющая компания, районная администрация или граждане. Претензии по данной проблеме необходимо направлять либо в управляющую компанию, либо администрацию города (района), если реакции не последовало, можно обратиться в контрольно-надзорные органы (Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области, прокуратура) для установления ответственных за выброс указанных отходов.

Таким образом, ветки как отходы входят в зону ответственности организаций (управляющей организации, ТСЖ и т.д.), осуществляющих содержание контейнерных площадок и подлежат вывозу по отдельному договору с компанией, имеющей соответствующую разрешительную документацию по нерегулируемой цене.

Отметим, что «Ситиматик-Волгоград» на постоянной основе принимает участие в социальных экологических мероприятиях (субботники с элементами раздельного сбора мусора, эко-акции, такие как «День елки», «Чистые игры», «Вода России», «День реки», «Утилизация старых автомобильных шин» и др.), оказывает безвозмездное содействие администрациям в предоставлении техники для ликвидации несанкционированных свалок.

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