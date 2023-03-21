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НовостиЗдоровье21 марта 2023 6:55

Пять школ Волгоградской области закрылись на карантин по ОРВИ

Зафиксирован прирост числа заболевших
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Количество заболевших выросло на 15%

Количество заболевших выросло на 15%

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Волгоградской области на прошедшей неделе 5 школ приняли решение приостановить учебный процесс из-за отсутствия 20% детей в классах по состоянию здоровья. Прирост зафиксированных случаев заболевания ОРВИ увеличился на 15%.Об этом volgograd.kp.ru сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты отмечают, что по сравнению с «допраздничной неделей», на этой уровень заболеваемости снизился на 1,5%, но пока ситуация оставляет желать лучшего. Среди заболевших около 60% взрослого населения.

По результатам наблюдения врачи отмечают частое заражение COVID-19, риновируса и РС-вируса, а также вируса гриппа типа В и других респираторных вирусов. Специалисты рекомендуют при первых признаках заболевания обратиться за медицинской помощью в первые дни от начала появления симптомов, использовать в общественных местах медицинские маски, мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком, а также проветривать помещения.