В Волгоградской области из-за электрообогревателя сгорел 74-летний пенсионер

Волгоградские следователи проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волжском на месте пожара обнаружено тело 74-летнего мужчины. По данному факту следственным комитетом Волгоградской области организована проверка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, ЧП случилось 20 марта в 16.00 часов в поселке Киляковка в квартире одноэтажного дома на улице Пригорная.

- Предварительной причиной возгорания явился аварийный режим работы электропроводки (электрический обогреватель), очаг возгорания – месторасположение обогревателя, - уточнили в пресс-службе областного СУ СКР.

Тело мужчины, который проживал один, нашли рядом с очагом возгорания. У него были сильные ожоги, других повреждений нет. Выясняются все обстоятельства случившегося.