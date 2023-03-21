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НовостиПроисшествия21 марта 2023 6:42

Под Волгоградом пожилой рыбак провалился под лед и утонул

СК проводит проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК проводит проверку

СК проводит проверку

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградские следователи выясняют обстоятельства гибели 84-летнего жителя Суровикнского района. По предварительно версии, мужчина утонул во время рыбалки. Известно, что в ночь на 19 марта пенсионер один отправился к реке, домой он так и не вернулся. Его тело нашли у дома №65 хутора Ближнеподгорский.

- Мужчина один рыбачил на льду водохранилища, после чего провалился под лед. Тело без повреждений и признаков насильственной смерти, направлено на судебно-медицинскую экспертизу, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По предварительной информации, пенсионер скончался от асфиксии. Организована проверка. Волгоградцев призывают быть осторожными на льду в весенний период.