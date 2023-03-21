60% волгоградцев отказались от предложенной работы из-за маленькой зарплаты Фото: "КП" Архив

Около 60% жителей Волгоградской области отказываются от предложенной работы после собеседования из-за низкой зарплаты и неподходящего графика. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru эксперты SuperJob, который провели анализ, чаще всего (71%) такое решение принимают женщины, мужчины же реже передумывают (50%).

22% отказываются от вакансии из-за маленького заработка, 20% по причине несоответствия обещаний, 15% из-за неподходящий условий труда. Еще 11% выбирают более выгодное предложение, а 10% пугает список обязанностей. В списке причин отказов – серая зарплата, плохие отзывы о работодателе, недоверие.

- Другие причины назвали 15%: упоминалась необходимость прививаться от коронавируса, непрохождение медкомиссии, призыв в армию и даже состояние санузлов в офисе, - уточнили аналитики.