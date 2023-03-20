Волгоградский врач-инфекционист напомнила об опасности туляремии

Опасная болезнь передается через грызунов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградцам рассказали, как уберечь себя от опасного инфекционного заболевания, источником которого являются дикие грызуны, белки, зайцы, домашний скот и птица, а переносчиками – клещи, комары и слепни. Туляремия передается человеку через укус насекомого и контакт с зараженным зверьком, сообщили volgograd.kp.ru в облздраве.

- Инфекция может проникнуть в организм человека через рот, кожу, нос и глаза. Инкубационный период в среднем составляет неделю, в этот период заболевший для окружающих неопасен, - пояснила главный внештатный инфекционист комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Хлопотова.

Основными признаками туляремии являются высокая температура до 38-40 градусов, лихорадка, увеличение лимфоузлов, боль в мышцах, вялость, сыпь, рвота и диарея. Заболевание протекает крайне долго и тяжело.

Врачи рекомендуют вакцинацию в качестве профилактики. Прививку делают раз в пять лет и как минимум за две недели до поездки на природу, в детский лагерь, на отдых или на работу в сельскую местность.