Волгоградцу дали 12 колонии особого режима за покушение на убийство двух знакомых Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 марта суд Тракторозаводского района Волгограда приговорил к 12 годам колонии особого режима 32-летнего мужчину. Он пытался убить двух знакомых из личной неприязни. До этого мужчина уже был судим, поэтому служитель Фемиды ужесточил наказание. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, преступление произошло в апреле 2022 года.

Черевичко приехал к приятелю с ножом, нанес несколько ударов в разные части тела. В этот момент его спугнули очевидцы, мужчине пришлось сбежать с места. Потерпевшего доставили в больницу, но чуть позже осужденный подкараулил его сожительницу и также напал на нее с ножом. Оба выжили.

- Свою вину в совершении преступления подсудимый Черевичко признал частично. С учётом наличия в действиях Черевичко особо опасного рецидива, отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима, - уточнили в райсуде.