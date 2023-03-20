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НовостиПроисшествия20 марта 2023 14:43

Волгоградцу дали 12 колонии особого режима за покушение на убийство двух знакомых

Мужчина из мести пытался зарезать приятеля и его сожительницу
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградцу дали 12 колонии особого режима за покушение на убийство двух знакомых

Волгоградцу дали 12 колонии особого режима за покушение на убийство двух знакомых

Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 марта суд Тракторозаводского района Волгограда приговорил к 12 годам колонии особого режима 32-летнего мужчину. Он пытался убить двух знакомых из личной неприязни. До этого мужчина уже был судим, поэтому служитель Фемиды ужесточил наказание. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, преступление произошло в апреле 2022 года.

Черевичко приехал к приятелю с ножом, нанес несколько ударов в разные части тела. В этот момент его спугнули очевидцы, мужчине пришлось сбежать с места. Потерпевшего доставили в больницу, но чуть позже осужденный подкараулил его сожительницу и также напал на нее с ножом. Оба выжили.

- Свою вину в совершении преступления подсудимый Черевичко признал частично. С учётом наличия в действиях Черевичко особо опасного рецидива, отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима, - уточнили в райсуде.