В Волгоградской области браконьеров оштрафовали на 600 тысяч за незаконный улов рыбы

Селедка оказалась слишком дорогой Фото: Олег ЗОЛОТО

В Котельниковском районе Волгоградской области оштрафовали двух браконьеров, выловивших незаконным методом сельдь в реке Аксай-Курмоярский. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Мужчины ранее уже были привлечены мировым судьей к административной ответственности за незаконную добычу рыбы. Тогда они выловили 863 экземпляра азово-донской сельди, им было назначен штраф – по 2 тысячи рублей каждому, - пояснили в ведомстве.

Однако в отсутствие весомых доказательств в возбуждении уголовного дела было отказано. Но при этом общий ущерб, причиненный окружающей среде, был оценен на общую сумму около 600 тысяч рублей. Такие деньги выплачивать нарушители были не готовы, средств у них не было.

Районный суд наложил запрет на совершение сделок по отчуждению квартиры одного из браконьеров и арест на автомобиль другого.