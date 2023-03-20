Под Волгоградом ищут голубоглазого жителя Московской области

Фото: Лиза Алерт.

В Волгоградской области ищут 44-летнего Дмитрия Зибарова. Сам мужчина родом из города Дзержинский Московской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», с 16 марта точное местонахождение мужчины неизвестно, но предположительно он может находиться на территории Котовского района.

В день пропажи Дмитрий был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, черную шапку и зимние сапоги темного цвета. Он среднего роста, нормального телосложения, голубоглазый, обрит наголо.

Информацию о возможном местонахождении Дмитрия необходимо сообщить по номерам: 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (экстренные службы).