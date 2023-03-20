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НовостиОбщество20 марта 2023 14:00

В институте в Волжском сменился ректор

Ректором Волжского института экономики, педагогики и права стал Роман Скоков
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области

Фото: комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области

В Волжском институте экономики, педагогики и права сменился ректор. Учреждение возглавил Роман Скоков. Его кандидатура была рекомендована для утверждения в должности на заседании экспертного совета и аттестационной комиссии облкомобразования. Новый ректор института приступит к своим обязанностям с 25 марта, рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Прежний руководитель института Галина Ушамирская 24 марта отметит 70-летие – по закону это предельный возраст для работы ректором.

Перед назначением в ВИЭПП Роман Скоков был профессором кафедры «Менеджмент и логистика в АПК» Волгоградского государственного аграрного университета. Он доктор экономических наук. Его научно-преподавательский стаж составляет 21 год. Роман Скоков написал 180 научных и учебно-методических работ.