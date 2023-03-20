Матч «Ротора» вошел в топ-5 по посещаемости в России в выходные

Фото: СК "Ротор"

Матч «Ротора» против «Легиона», который состоялся 18 марта на «Волгоград Арене», оказался одним из самых посещаемых в России за выходные. Волгоградский стадион посетил 7 361 болельщик – это пятый показатель в стране среди всех дивизионов, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Больше всех зрителей было на матче Первой лиги между «Балтикой» и «Акроном». На стадионе в Калининграде присутствовали 10 817 человек. На втором месте по посещаемости встреча премьер-лиги в Москве между ЦСКА и «Зенитом», которая собрала 9 974 болельщиков. Тройку замкнула игра РПЛ между «Факелом» и «Сочи», на арене в Воронеже было 9 686 зрителей. Далее идет матч группы 1 Второй лиги между «Черноморцем» и «Спартаком-Нальчик», в Новороссийске зрительская аудитория составила 8 434 болельщика.

По посещаемости после матча между «Легионом» и «Ротором» в Волгограде идет встреча Первой лиги «КАМАЗа» с «Рубином», которая на стадионе Набережных Челнах собрала 6 093 человек.

Отметим, официально игра 20-го тура группы 1 Второй лиги между «Легионом» и «Ротором» в Волгограде была домашней для махачкалинской команды из-за проблем со своим стадионом. «Сине-голубые» одержали победу со счетом 2:0. Они занимают третье место в таблице, отставая идущего первым «Черноморца» на 11 очков. 25 марта в 17.00 на «Волгоград Арене» «Ротор» как раз примет лидера первенства из Новороссийска.

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