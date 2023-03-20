В Волгоградской области собаки покусали девочек 6 и 10 лет

В Волгоградской области собаки покусали 2 детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области бродячие собаки напали на двух детей. Пострадали девочки 6 и 10 лет. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах, 18 марта на ученицу 3 класса школы в поселке Луговом Светлоярского района набросился уличный пес. Известно, что животное проявило агрессию, когда ребенок играл на детской площадке у своего дома.

- Госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 1, продолжает лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии, состояние ближе к удовлетворительному, - рассказали медики.

19 марта в Кировском районе Волгограда собака укусила 6-летнюю малышку прямо за лицо. Девочку госпитализировали в больницу №1 в укушенной раной верхней губы и щеки. Детям оказана необходимая помощь.

Напомним, факты нападения бродячих псов на людей будут фиксироваться для отслеживания ситуации в связи с новыми правилами по защите населения от агрессивных животных.