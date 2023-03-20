Жители двух районов Волгограда останутся без воды 21 и 22 марта: список адресов

В двух районах Волгограда отключат воду Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгограде жителям двух районов в ближайшее время отключат воду. Краны пересохнут из-за ремонтных работ, которые пройдут в Краснооктябрьском и Советском районах. Отключения воды волгоградцев ждут 21 и 22 марта. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в «Концессии водоснабжения».

В Краснооктябрьском районе будет заменена вышедшая из эксплуатации запорная арматура малого диаметра на улице Таращанцев от Богунской до Вершинина. Из-за этого воду с 9.00 до 23.00 21 марта отключат по адресам: ул. Вершинина, 1, 1б, 3а, 4-16, ул. Инициативная, 2, 3, 4, 8, ул. Таращанцев, 1, 1а, 2-20, 7, 9, ул. Репина, 78, пр. Металлургов, 3, 5-19, 12, 14, 18, 20-28, 20б, 23, 26а, ул. Гончарова, 1, 2, 4, ул. О. Форш, 2-10, 3, 5.

В Советском районе коммунальщикам предстоит переврезка водопроводной сети на трубопроводе малого диаметра на водоводе по улице Кондукторской от Слесарной до Крепильной. Без воды с 9.00 22 марта до 1.00 23 марта останутся жители адресов: ул. Слесарная 101-135, ул. Крепильная, 101-142, ул. Кондукторская, 100-116, ул. Монтерская, 102-144, ул. Старательная 106-144, ул. Лесозащитная 1-20, ул. Сторожевая 1-20, ул. Пионерская 1-20, ул. Лиховская, 1-20 (в доме №1 на 4-м этаже).