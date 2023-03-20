В Волгоградской области директор школы предстанет перед судом

Женщине придется ответить за старые спортивные снаряды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура города Волжского Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по делу директора школы №19 Ольги Шиндяпиной. Ей грозит срок лишения свободы до 5 лет. Женщина обвиняется в халатности, которая повлекла по неосторожности тяжкий вред здоровью одной школьницы. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Установлено, что обвиняемая не обеспечила надлежащий контроль за техническим состоянием спортивного снаряда «шведская стенка» на территории стадиона образовательного учреждения, - констатировали в ведомстве.

Напомним, 4 марта 2022 года на территории школы произошел несчастный случай - 14-летняя девочка взобралась на спортивный снаряд, а тот упал, придавив подростка. Школьница была тяжело травмирована.

Прокуратура Волжского посчитала собранные доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Однако обвиняемая Ольга Шиндяпина свою вину не признает. Таким образом, уголовное дело было направлено в Волжский городской суд.