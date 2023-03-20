Под Волгоградом женщина едва не сгорела, решив поджечь трактор в соседнем хуторе

Взлететь на воздух могло все вокруг. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В одном из хуторов Фроловского района Волгоградской области едва не сгорел трактор и не взлетели на воздух бочки с дизельным топливом. Поджечь расположенные рядом с ними кислородные шланги и баллоны решила 48-летняя женщина. В итоге поджигательница едва не сгорела сама – огонь охватил ее обувь и верхнюю одежду. Подозреваемую в покушении на поджог задержали полицейские, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- Выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается сумма причиненного ущерба. После этого будет решен вопрос об окончательной квалификации данного деяния и возбуждении уголовного дела, - рассказали в ведомстве.

С заявлением в полицию пришел 44-летний фроловчанин. Вечером 18 марта он был дома, когда собаки во дворе начали истошно лаять. Решив проверить, все ли в порядке, он увидел, как неизвестная женщина с канистрой и спичками поджигает кислородные шланги и баллоны. Рядом стояли трактор и бочки с соляркой. Взлететь на воздух могло все вокруг. Заметив хозяина дома, женщина убежала, скидывая на ходу загоревшиеся на ней одежду и обувь. К счастью, мужчина сумел сам потушить огонь, отогнать трактор и избежать большой беды.

Вскоре полицейские задержали 48-летнюю жительницу соседнего хутора, которая во всем призналась и заявила, что ни с того, ни с сего решила поджечь трактор. Но ей помешал застукавший ее на месте преступления хозяин дома.