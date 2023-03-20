На юге Волгограда началась реконструкция Сарептского путепровода

Долгожданный ремонт Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Красноармейском районе Волгограда стартовали первые работы по восстановлению дорожного полотна на Сарептском путепроводе. На сегодняшний день на мосту сняли около 5 тысяч квадратных метров изношенного асфальта. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии города.

- Ведется разбор бетонных конструкций, на объекте работает спецтехника, - пояснили в администрации Волгограда.

В рамках первого этапа реконструкции, рабочим предстоит удалить весь цементобетонный защитный слой, гидроизоляцию и выравнивающий слой, а уже потом восстановить герметичность деформационных швов, заменить опорные части, укрепить балки, отремонтировать откосы. Уже после всех этих работ, на мосту уложат два слоя асфальтобетона и обновят наружное освещение. Ремонт ведется в несколько смен.