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НовостиОбщество20 марта 2023 11:07

На юге Волгограда началась реконструкция Сарептского путепровода

Для ускорения работы, ремонт ведется в несколько смен
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Долгожданный ремонт

Долгожданный ремонт

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Красноармейском районе Волгограда стартовали первые работы по восстановлению дорожного полотна на Сарептском путепроводе. На сегодняшний день на мосту сняли около 5 тысяч квадратных метров изношенного асфальта. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии города.

- Ведется разбор бетонных конструкций, на объекте работает спецтехника, - пояснили в администрации Волгограда.

В рамках первого этапа реконструкции, рабочим предстоит удалить весь цементобетонный защитный слой, гидроизоляцию и выравнивающий слой, а уже потом восстановить герметичность деформационных швов, заменить опорные части, укрепить балки, отремонтировать откосы. Уже после всех этих работ, на мосту уложат два слоя асфальтобетона и обновят наружное освещение. Ремонт ведется в несколько смен.