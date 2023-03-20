Волгоградские защитники троллейбусов просят мэрию отказаться от покупки электробусов

Троллейбусные защитники выступили против появления электробусов в Волгограде Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Активные волгоградцы, борющиеся за возвращение троллейбусных маршрутов, подготовили новое обращение. Члены инициативной группы направили в мэрию и МУП «Метроэлектротранс» коллективное заявление, в котором просят отказаться от покупки электробусов. Они настаивают на приобретении сочлененных троллейбусов-гармошек. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на опубликованное обращение волгоградцев.

- Из открытых официальных источников известно, что цена одного электробуса составляет около 60-70 миллионов рублей. В цену не входят зарядные станции, стоимость которых также составляет несколько миллионов, - отметили жители Волгограда.

Члены инициативной группы ссылаются на министерство транспорта России, которое признало электробусы со статической подзарядкой неэффективными. Аккумуляторы стоят дорого, а их срок службы непродолжительный, еще зимой в салоне холодно, считают горожане.

- Сейчас в Волгограде сильно ощущается нехватка троллейбусов, особенно не хватает сочлененных троллейбусов - троллейбусов особо большой вместимости (троллейбусов с «гармошкой»), - подчеркивают активисты.

Волгоградцы просят мэрию закупить 25 сочлененных троллейбусов для маршрутов №8а и №10а.

Напомним, ранее администрация города анонсировала появление к осени в областном центре электробусов. Планируется, что они будут ходить от Родниковой долины до «Химзавода», а также от Родниковой долины на железнодорожный вокзал. Кроме того, за 1,7 миллиарда рублей мэрия купит 54 троллейбуса на автономном ходу, которые будут произведены в Вологде.