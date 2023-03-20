Волгоградцам рассказали, когда в многоквартирных домах отключат отопление

Переживать за отключение тепла пока не стоит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде пока не планируют отключать отопление. Отвечать за окончание отопительного сезона, как и прежде, будет жилищное законодательство, как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения».

Ресурсоснабжающая организация обратила внимание на то, что обычно батареи в многоквартирных домах начинают остывать только после того, как в течение 5 дней среднесуточная температура наружного воздуха держится выше 8 градусов Цельсия.

Однако, весной погода бывает очень непредсказуема, в марте и апреле еще возможны заморозки, поэтому в ближайшее время волгоградцы не останутся без тепла. Если же в квартирах станет чересчур жарко, то отрегулировать температуру в многоквартирных домах могут управляющие компании, если подкрутят вентиль в подвале, тогда и жильцы будут платить меньше.