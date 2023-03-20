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НовостиПроисшествия20 марта 2023 10:29

На юге Волгограда во время пожара в квартире сгорел 71-летний мужчина

83-летняя женщина госпитализирована
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На юге Волгограда во время пожара в квартире сгорел 71-летний мужчина

На юге Волгограда во время пожара в квартире сгорел 71-летний мужчина

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

ЧП случилось 19 марта в Краснооктябрьском районе Волгограда. В пожаре погиб 71-летний мужчина, 83-летняя женщина попала в больницу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, очевидцы позвонили в экстренные службы около пяти часов утра. В многоэтажном доме горела квартира на площади 10 квадратных метров.

- Пожарные расчеты 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 04.59 часов, - уточнили в областном МЧС.

На месте пожара нашли тело пожилого мужчины. Пенсионерке оказали первую помощь и увезли в больницу. ГУ МЧС России по Волгоградской области призывает соблюдать требования пожарной безопасности. В случае возникновения пожара звоните по телефону «101».