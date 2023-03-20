В Волгограде мужчину будут судить за убийство друга из-за мобильного телефона

Волгоградец убил своего знакомого одним ударом ножа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде следовали завершили расследование уголовного дела на 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области. Мужчина убил своего друга из-за мобильного телефона, оставив его мертвым в подъезде.

15 декабря 2022 года 42-летний волгоградец приехал в гости к знакомому и его сожительницей в квартиру дома №67 по улице 64-й Армии в Красноармейском районе. Компания устроила застолье, во время которого гость попросил у друга мобильный телефон, чтобы позвонить матери. После телефонного звонка он не вернул мобильник, хозяин квартиры решил, что его гость хочет украсть. Завязался конфликт, 38-летний мужчина схватил нож и ударил им в грудь не отдавшего телефона гостя. Он ранения волгоградец скончался.

- После этого, не желая, чтобы тело мужчины было обнаружено в квартире, злоумышленник перетащил его тело на лестничную площадку, где спустя некоторое время его обнаружили жильцы, - отметили в следкоме.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинения. Подозреваемый в убийстве находится в СИЗО.