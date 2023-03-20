В Волгограде опубликовали рейтинг и антирейтинг СНТ по платежной дисциплине

Энергетики призвали быть внимательными Фото: Даниил ОПАРИН

Волгоградские энергетики составили рейтинг образцово-показательных и нерадивых СНТ по платежной дисциплине. Общий долг садово-некоммерческих товариществ за электроснабжение составил 296 миллионов рублей - за 2022 год эта задолженность выросла аж на 52 миллиона. Об этом volgograd.kp.ru сообщает ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Среди образцово-показательных СНТ: «Владимирская слобода», «Лебяжья поляна», «Вымпел», «Энергетик» и «Нефтяник». А вот в тройке злостных неплательщиков оказались: СНТ «Металлург» (долг около 24 миллиона рублей), СНТ «Родничок» (задолженность - 19 727 567 рублей) и СНТ «Мичуринец -2»( долг около 19 681 109 рублей).

Энергетики также напомнили, что нормализовать работу электроснабжения на территории своего СНТ поможет передача сетевого хозяйства товариществ на баланс специализированной организации.