У фермера под Волгоградом нашли партию опасной молочной продукции

ИП не указал сырье, из которого произвел сметану, творог и сыр Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россельхознадзор обнаружил у производителя из Волгоградской области партию опасной молочной продукции. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, нарушения удалось зафиксировать благодаря мониторингу программы "Меркурий". Выяснилось, что индивидуальный предприниматель из Николаевского района зарегистрировал продукцию, не указав, из чего она выработана.

- Установлено, что на площадке предпринимателя оформлены ветеринарные документы на 20 кг сметаны, 50 кг творога, 30 кг брынзы, 28 кг масла сливочного без указания сырья, из которого выработана продукция., - уточнили в Россельхознадзоре.

Фермеру выдали предостережение и потребовали не нарушать технический регламент о безопасности продукции, а также закон и ветеринарии.