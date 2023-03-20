В Волгограде продолжат реконструкцию бульвара на улице Титова

Благоустройство аллеи на Титова подходит к концу Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Краснооктябрьском районе Волгограда подрядчик приступил к ремонту завершающего участка бульвара вдоль улицы Титова. Компании «Гринпарк» предстоит привести в порядок территорию в районе домов №14-32 и от Второй Продольной до улицы Таращанцев. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии города.

- На объекте уже начали проводить земляные работы, предназначенные для укладки сетей автоматического полива, - пояснили в администрации Волгограда.

В планах благоустройства – монтаж линии освещения и видеонаблюдения, обновление покрытия тротуара и укладка газона, а также высадка более 1500 роз и 600 кустов бирючины. Подрядчик должен посадить и новые саженцы на легендарной каштановой аллее взамен старым вырубленным деревьям. Последним штрихом в обновлении территории станет новая парковая мебель. Так что к концу года благоустроят всю улицу Титова от Первой до Второй продольной.